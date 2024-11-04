首位非裔女性 英保守黨黨魁巴登諾克出線
英國保守黨經歷今年7月國會選舉史上最大挫敗後，2日選出前商業暨貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）擔任黨魁，是保守黨首位非裔女黨魁，立場更向右傾，她矢言讓保守黨回歸創黨原則，力圖重振黨的聲勢。
現年44歲的巴登諾克取代前首相蘇納克成為保守黨新領導人，且是英國主要政黨的首位非裔女黨魁。她已承諾要帶領全黨革新，指保守黨一度朝中間派靠攏，形容這種情況是「以左派立場來執政」，必須回歸黨內傳統理念。
她取得勝利，確立保守黨立場會進一步右傾，意味著可能對移民、氣候措施、文化政略等議題，採取更強硬的反對立場。她很可能支持縮小政府，並挑戰她所稱的體制化左翼思維，她說是時候捍衛自由言論、自由企業、以及自由市場的原則。
她是堅定的英國脫歐支持者；在移民和變性人權利等社會有分歧問題上，她以直言不諱的觀點與強硬的立場而為人所知。至於回歸右翼路線是否讓保守黨重振聲勢，黨內看法不一。
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