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聯合國生物多樣大會落幕 財源問題卡關

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

哥倫比亞卡利舉行的聯合國生物多樣性公約第十六次締約方會議（ＣＯＰ16）二日落幕，但未能就增加物種保護資金的路線圖達成任何協議。

ＣＯＰ16談判時間比原定時程已超出近十二個小時，會議主席穆罕默德二日宣布會議暫停，與會代表開始離開以趕上航班，使峰會沒有足夠的法定人數進行決策，也未能批准該公約未來兩年預算。

會議發言人安斯沃斯告訴法新社，高峰會將另尋時間恢復召開，以考慮尚未解決的問題。

這次會議約兩萬三千人參加，是同類型會議中規模最大的一次，其任務是評估並加強進度，以達到兩年前在加拿大制定的廿三項目標，即在二○三○年前停止肆意破壞大自然，包括將百分之卅的陸地和海洋區域置於保護之下，將百分之卅的退化生態系統恢復，減少汙染，並逐步取消對自然有害的農業和其他補貼。

為此，各國在二○二二年同意，到二○三○年每年提供二千億美元用於保護生物多樣性，包括每年從富裕國家向貧窮國家轉移三百億美元。然而，根據經濟合作展組織，二○二二年這項金額總額約一百五十億美元。開發中國家和環保團體指責，富國未能達成承諾，提供足夠資金遏止和扭轉生物多樣性流失。

加拿大 哥倫比亞 開發中國家

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