巴基斯坦第2大城空汙嚴重 政府下令居家上班、關閉小學

中央社／ 喀拉蚩3日綜合外電報導
巴基斯坦第2大城拉合爾市（Lahore）空氣汙染程度空前嚴重，促使當局今天採取緊急應變措施，包括下令居家上班、關閉小學校園等。法新社
巴基斯坦第2大城拉合爾市（Lahore）空氣汙染程度空前嚴重，促使當局今天採取緊急應變措施，包括下令居家上班、關閉小學校園等。法新社

巴基斯坦第2大城拉合爾市（Lahore）空氣汙染程度空前嚴重，促使當局今天採取緊急應變措施，包括下令居家上班、關閉小學校園等。

路透社報導，根據省政府與瑞士空氣品質監測平台IQAir，拉合爾市昨天記錄到史上最差的空氣品質指標數值1900，今天依舊高居全球空汙最嚴重城市即時排行之首。

在濃濃霧霾籠罩拉合爾之際，該市所在地旁遮普省（Punjab）官員奧朗則布（Marriyum Aurangzeb）在記者會中表示，政府已下令小學關閉1週，並建議家長確保孩子都戴上口罩。

她還說，政府敦促市民待在室內、保持門窗緊閉，並避免不必要的外出；為減少車輛廢氣汙染，5成辦公室員工改居家上班。

奧朗則布表示，政府也已禁止機動三輪車行駛，並下令部分區域的工地暫停施工，未遵守規定的工廠與工地可能被勒令關閉。

奧朗則布形容現況「出人意料」，並將空氣品質惡化歸咎於從印度吹來挾帶汙染物的風。

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