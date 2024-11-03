台灣、立陶宛再合作 追加1.6億元助烏克蘭重建

台灣駐立陶宛代表處，10月30日與立陶宛中央計畫管理局（CPMA）在立陶宛發展合作年度會議上，簽署第2份合作備忘錄（MOU），台灣將追加500萬美元資金（約新台幣1.6億元），繼續與立陶宛合作推動烏克蘭重建計畫。

立陶宛中央計畫管理局隸屬於立陶宛財政部，負責管理國內和國際的公共投資專案。中央計畫管理局新聞稿指出，這筆資金將用於支持烏克蘭的教育重建、幫助戰後退伍軍人復健與重新融入社會，以及爆破危險物處理訓練等計劃。

台立雙方自俄羅斯入侵烏克蘭以來迅速展開合作，為烏克蘭提供援助。目前，立陶宛在烏克蘭的重建工作通過立陶宛中央計畫管理局的「立陶宛發展合作與人道救援基金」，已執行4個由台灣支持的專案，金額達485萬歐元（約新台幣1.68億元）。

這筆基金自投入基輔地區的學校和幼兒園重建以來，已幫助超過1300名兒童重返校園，具體專案包括重建博羅江卡（Borodyanka）的學校和幼兒園設施、翻新伊爾平（Irpin）的「魯塔」（Rūta）幼兒園、在科賈廷（Kozyntsy）設立防輻射避難所。

立陶宛中央計畫管理局局長卡舒比艾內（Lidija Kašubienė）表示，伊爾平的魯塔幼兒園因戰爭嚴重損毀，僅8個月內便重新開放；博羅江卡重建的學校成為首個擁有可容納千人的大型防空掩體的學校，均是立陶宛與台灣合作的顯著成果。

台灣駐立陶宛代表王雪虹表示，烏克蘭面臨前所未有的挑戰，台灣堅定支持其復甦與重建。此份合作備忘錄強調教育與復健能夠重建生活、強化社區方面的信念，台灣將持續致力於這些目標以及和立陶宛的長期夥伴關係。

中央計畫管理局指出，立陶宛支持烏克蘭重建的四大重點領域為：加強機構建設（特別是協助烏克蘭加入歐盟）、提供安全且高品質的教育、推動身心復健，以及建設韌性和穩定成長的經濟，而台灣的資金將極大促進這些計劃的持續發展與執行。