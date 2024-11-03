曾任職美政府資助電台…美媒曝伊朗裔美籍記者 據信遭德黑蘭拘留數月
美聯社今天引述當局說法報導，曾在美國政府資助電台工作的伊朗裔美籍記者瓦利札德（Reza Valizadeh），據信已遭德黑蘭當局拘留長達數月。
美聯社指出，美國國務院（State Department）已向其證實瓦利札德遭囚禁一事屬實。
瓦利札德曾在波斯語法達電台（Radio Farda）工作。該電台與上級機構自由歐洲電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）都受到美國國際媒體署（U.S.Agency for Global Media,USAGM）所監管。
美國國務院並未回覆路透社在非辦公時間提出的置評請求；伊朗外交部也無法立即針對路透社的置評請求作出回應。
美聯社報導，伊朗不承認拘留瓦利札德，而且伊朗駐聯合國代表團尚未立即回覆置評請求。
美聯社指出，另一家由美國政府資助、同樣受到美國國際媒體署監管的美國之音（Voice of America）最早披露國務院承認瓦利札德遭拘留一事。
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