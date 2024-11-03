快訊

北捷成本3年暴增21億「明年恐虧損」 總座：漲票價只是時間問題

吳忠達被稱「貓戰士」生前對話曝光 民宅遭炸仍心繫老人小孩、9隻貓

增至214死…西班牙毀滅性洪災 政府救災龜速引發民怨

中央社／ 瓦倫西亞3日綜合外電報導
西班牙瓦倫西亞自治區發生毀滅性洪災的4天後，罹難人數增至214人。由於當局的災害應變速度太慢，導致部分居民日益絕望，不滿情緒與日俱增。路透
西班牙瓦倫西亞自治區發生毀滅性洪災的4天後，罹難人數增至214人。由於當局的災害應變速度太慢，導致部分居民日益絕望，不滿情緒與日俱增。路透

西班牙瓦倫西亞自治區發生毀滅性洪災的4天後，罹難人數增至214人。由於當局的災害應變速度太慢，導致部分居民日益絕望，不滿情緒與日俱增。

路透社報導，瓦倫西亞自治區（Valencia）當局表示，截至昨夜已有211人喪生，加上卡斯提亞-曼加（Castilla-La Mancha）的2人與安達盧西亞（Andalucoia）自治區的1人，全國死亡人數上修至214人，另外還有數十人仍下落不明。

瓦倫西亞郊區、洪患重災區阿爾法法爾（Alfafar）居民戴拉羅沙（Charo de la Rosa）和其他數十人在當地唯一一間熬過洪災的藥局外排隊。她控訴：「他們（政府）拋棄我們了。」

在飯店工作的戴拉羅沙告訴法新社：「我認識那些罹難者和失蹤者…他們是鄰居、親友，還有從小一起長大的人…他們的犧牲原本都是可以避免的。」

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）昨天坦承政府應變不足、必須設法改進，並宣布增派1萬名軍警投入救災。

在阿爾法法爾與鄰近的塞達維鎮（Sedavi），災前的日常生活如今已變得極度遙遠。

66歲的塞達維鎮居民卡塞雷斯（Estrella Caceres）怒不可遏地說：「很感謝來幫助我們的所有人，因為當局什麼也沒做。」

住在瓦倫西亞以西約35公里契瓦鎮（Chiva）的居民耶南德茲（Oscar Hernandez ）痛批政府反應慢半拍。他告訴法新社，「我很生氣…不知道為何沒有辦法一槍斃了政府（官員）的頭」。

他在洪水肆虐2天後才接到電話警報，此時他的住家早就毀於一旦。

這是1967年以來歐洲慘重的洪災，當年的水患在葡萄牙造成至少500人喪生。

水患 洪水 自治區 西班牙

延伸閱讀

西班牙瓦倫西亞洪水逾2百死 國王、王后將勘災…災民怨當局應變速度太慢

西班牙洪災宛如災難片 釀214死含2中國人 多人葬身車內

西班牙洪災增至211死⋯包含2大陸公民 習近平致慰問電

國軍協助救災雙標？ 陸軍澄清：依地方申請派遣

相關新聞

日本各黨不過半 首相選舉可能時隔30年二輪決勝負

日本這次眾議院大選各黨不過半，政局發展呈現混沌狀態。根據日媒預想，若包括首相石破茂等人都無法在首相指名選舉的第一輪投票勝...

曾任職美政府資助電台…美媒曝伊朗裔美籍記者 據信遭德黑蘭拘留數月

美聯社今天引述當局說法報導，曾在美國政府資助電台工作的伊朗裔美籍記者瓦利札德（Reza Valizadeh），據信已遭德...

增至214死…西班牙毀滅性洪災 政府救災龜速引發民怨

西班牙瓦倫西亞自治區發生毀滅性洪災的4天後，罹難人數增至214人。由於當局的災害應變速度太慢，導致部分居民日益絕望，不滿...

日本國安保障局長秋葉剛男今訪陸 將與王毅會談

日本國家安全保障局長秋葉剛男今天訪問中國北京，預定明天會晤中國外交部長王毅。日媒報導，秋葉此行將與中國政要討論有關俄羅斯...

原訂今天重啟…日本女川核電廠2號機出狀況 延後重啟發電

日本東北電力公司今天表示，原訂今天重啟發電與輸電的女川核電廠2號機準備作業出狀況，因此重啟發電與輸電的日程延後

印尼拚未來4年糧食自足 總統普拉伯沃赴東部視察計畫進度

印尼總統普拉伯沃今天到訪國內東部的巴布亞地區（Papua），視察一項重要糧食計畫的進度，該計畫目標是在印尼全國各地開發總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。