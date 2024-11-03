日本國安保障局長秋葉剛男今訪陸 將與王毅會談

日本國家安全保障局長秋葉剛男今天訪問中國北京，預定明天會晤中國外交部長王毅。日媒報導，秋葉此行將與中國政要討論有關俄羅斯侵略烏克蘭的局勢是否影響東亞局勢的議題；此外，也將為促成日中峰會鋪路。

日本放送協會（NHK）報導，有關北韓派兵至俄羅斯一事，中國外交部發言人1日表示，「北韓與俄羅斯都是獨立的主權國家，兩國關係如何發展是他們的問題」。言下之意，中國不干涉北韓與俄羅斯的關係。

但也有看法指出，中國對於北韓與俄羅斯加深軍事連結感到不滿。日本與中國之間針對此事交換意見相當重要。

報導說，千葉明天與王毅舉行會談，針對北韓局勢，日中兩國能達成何種認知將是會談焦點。

此外，日中兩國政府希望早日實現日中領袖會談。千葉這次訪中，也將為此事進行磋商。

富士電視台報導，日本首相石破茂考慮出席11月中旬在南美秘魯舉行的亞太經濟合作會議（APEC）、在巴西舉行的20國集團（G20）峰會，石破希望訪問南美期間，與中國國家主席習近平會談，若能實現，將是石破10月1日就任首相後首度與習近平舉行會談。