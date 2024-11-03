印尼拚未來4年糧食自足 總統普拉伯沃赴東部視察計畫進度

印尼總統普拉伯沃今天到訪國內東部的巴布亞地區（Papua），視察一項重要糧食計畫的進度，該計畫目標是在印尼全國各地開發總面積多達300萬公頃的農田。

路透社報導，普拉伯沃（Prabowo Subianto）已承諾未來4年內要讓印尼達到糧食自給自足，他的一名顧問表示，這個計畫可能增產2000萬噸水稻或1000萬噸收成稻米。

普拉伯沃今天訪問巴布亞地區的南巴布亞省（SouthPapua）麥勞克（Merauke），將有100萬公頃農田座落在此，前述計畫的其他農田預計落腳於蘇門答臘島（Sumatra）和加里曼丹島（Kalimantan）。

雅加達當局曾指出，這項糧食計畫將聚焦於增加稻米產量；印尼目前仰賴進口稻米或糖等農產品。

這是普拉伯沃10月就任印尼第8任總統之後首度造訪巴布亞地區，該糧食計畫從前總統佐科威（JokoWidodo）任內就已開始進行。