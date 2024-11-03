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8月美國密西根州軍演…日媒揭「台灣軍隊有參加」 規模較去年擴大

中央社／ 東京3日專電
日本媒體報導，相關人士透露，美國密西根州今年8月舉行的多國軍事演習中，台灣軍隊參與演習，且比去年擴大規模。圖為國軍示意圖。聯合報系資料照
日本媒體報導，相關人士透露，美國密西根州今年8月舉行的多國軍事演習中，台灣軍隊參與演習，且比去年擴大規模。圖為國軍示意圖。聯合報系資料照

日本媒體報導，相關人士透露，美國密西根州今年8月舉行的多國軍事演習中，台灣軍隊參與演習，且比去年擴大規模。

隨著中國對台灣的軍事壓力不斷增強，拜登政府正在支持台灣提升防衛能力。美國總統大選將於5日舉行，各界關注明年1月上任的美國新政府是否會延續當前的對台支持政策。

產經新聞報導，相關人士透露，台灣軍隊派遣陸軍人員參加由密西根國民兵主導、每年實施的多國軍事演習「北方打擊演習」（Northern Strike）。儘管台灣軍隊的具體參與人數不明，但據知相較於去年擴大規模。

從8月3日至17日舉行的「北方打擊演習」參與者當中，有超過1000人來自美國以外的國家和地區，總演習人數超過6000人。演習目的在於強化應對能力與戰鬥能力，演習項目包括針對無人機的防禦訓練等。

根據路透社報導，台灣和美國今年4月在西太平洋也低調進行了聯合演習，並未對外公開。

由於中國堅持達成在2027年之前做好入侵台灣準備的野心，拜登政府積極協助台灣提升防衛能力。美國國防安全合作署10月25日宣布最新對台軍售，共約19億8800萬美元（新台幣637億7000萬元），是拜登任內金額最大的一筆。將可增強防衛、提升與美協同作戰力、改善中長程空中監視能力。

對台軍售項目當中包括3套先進地對空飛彈系統（NASAMS）及相關設備，總價11.6億美元，主要由雷神（Raytheon）承包。

NASAMS也被美國用來協助烏克蘭軍隊，用於強化防空能力，以因應俄羅斯的侵略。拜登政府透過軍售和演習，支持台灣軍隊提升防衛能力，並展示了在「台灣有事」時，美國有意協防台灣，藉此牽制中國侵略台灣。

拜登 演習 美國 軍售 飛彈

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