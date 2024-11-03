菲駐美大使：美國大選結果不影響雙方堅穩關係

美國即將舉行總統大選，與中國存有南海爭議、需要美國支持的菲律賓，同樣關注選情。菲律賓駐美大使羅慕德斯今天表示，美國總統大選不論結果如何，菲美聯盟關係都會維持堅穩。

菲律賓dzBB廣播電台今天就美國選情電訪羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez），羅慕德斯在節目中說：「就菲美盟友關係而言，我不認為美國對菲的政策會有重大改變。」

羅慕德斯坦承，誰會當選美國總統、外交政策會不會有所調整？對菲律賓至關重要。

但他表示，近日已與美國共和黨總與民主黨兩陣營的重要人士進行過對話，他們都保證對菲的外交政策會維持不變。

被問及菲律賓是否需為新任美國總統的南海立場感到擔憂？羅慕德斯回應，他也與五角大廈的高層官員談論過，雙方都知道南海事務攸關菲美兩國的共同利益。

羅慕德斯強調，南海自由航行權極為重要，每年有數以兆計美元的貿易經過南海，若南海被任何單一國家掌控，美國也將受到影響，包括美國的供應鏈在內，因此美國必須繼續與菲、日、澳、南韓等盟友站在一起。

他補充，菲律賓也必須與美國維持強勁的經濟關係，特別是在菲國外來投資漸增之際，來自美國的投資將扮演重要角色。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）日前也曾向媒體表示，他對於華府在選後會延續現今亞太地區政策充滿信心，無論美國選舉結果如何，菲美兩國仍將維持堅定關係。

美國將於當地時間11月5日舉行總統大選。民調顯示，民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（KamalaHarris）與共和黨對手、前總統川普（Donald Trump）的選情持續膠著。

中國援引歷史依據主張擁有幾乎整片南海，而菲律賓則引據聯合國海洋法公約（UNCLOS）主張獨享200海里專屬經濟區的資源，雙方就南海權利長年以來一直存在爭執。

菲律賓與中國的南海爭端於今年8月至9月間急速加劇，根據菲方說法，中方多次衝撞菲船、向菲船噴射高壓水柱，以及向菲國巡邏機的飛行路徑發射照明彈，但在10月之後，衝突出現降溫跡象，雙方似乎都有意低調處理爭議。

美國在南海爭議上長期挺菲，以提供退役船艦等方式提升菲律賓海岸防衛隊的能力，近年更以參加聯合軍事演習為名，在菲律賓部署「海馬斯」（HIMARS）以及「泰風」（Typhon）等武器系統。