快訊

準銀杏颱風未來影響周三是關鍵 粉專：恐停滯打轉與東北季風對抗

俄干預陰影籠罩 摩爾多瓦總統大選第2輪投票登場

中央社／ 基希納烏3日綜合外電報導

摩爾多瓦今天在俄羅斯干預疑雲下舉行第2輪總統投票。這場大選已成為俄羅斯和歐洲聯盟爭奪影響力的戰場，而選後有可能看到摩爾多瓦親俄遠歐。

路透社報導，進入第2輪決選的分別是親西方的現任總統桑杜（Maia Sandu），以及親俄派社會主義黨（Socialist Party）支持的前檢察總長斯托亞諾格洛（Alexandr Stoianoglo）。

桑杜6月帶領摩爾多瓦走上入歐談判的漫長道路，她第2輪大選表現將受到布魯塞爾密切關注。就在一週前，另一個希望入歐的前蘇聯加盟國喬治亞剛舉行國會選舉，並由日益親俄的執政黨喬治亞之夢（Georgian Dream）取得勝利。

斯托亞諾格洛表示，若當選總統，他也會支持摩爾多瓦加入歐盟，但也會為了國家利益發展與俄的雙邊關係。他矢言會努力恢復低價的俄羅斯天然氣供應，並表示如果摩爾多瓦人民有意願，他會與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面。

這次投票結果可能會為明年夏天的國會選舉定下基調，屆時桑杜領導的執政黨預計將面臨保住多數席位的難題，並將決定未來政府的政治型態。

斯托亞諾格洛的東西方平衡言論，與桑杜過去4年執政表現形成鮮明對比。桑杜執政期間，摩爾多瓦與俄羅斯關係破裂，大批莫斯科外交官被驅逐出境，她還譴責俄羅斯入侵鄰國烏克蘭。

俄方曾批評桑杜政府有「恐俄症」（Russophobia）。

桑杜將斯托亞諾格洛形容為克里姆林宮的代言人和政治特洛伊木馬，並將3日的投票視為是在「2030年前迎接歐盟光明未來」和「面臨不確定和不穩定未來」之間二選一。

斯托亞諾格洛不同意這樣的說法，並直指桑杜未能顧及摩爾多瓦老百姓的利益。他指控桑杜在一個多數人講羅馬尼亞語、少數人說俄語的國家中製造分裂政治。

俄羅斯 投票 羅馬尼亞

延伸閱讀

川賀大選倒數2日 美經濟內政決勝

風災在菲律賓奪150命 菲總統宣布明為全國哀悼日

華盛頓州動用國民警衛隊 預防大選騷亂

美股風向 緊盯大選、Fed決策

相關新聞

選出首位非裔女黨魁 英保守黨走向更右

英國在野的保守黨經歷今年7月國會選舉史上最大挫敗後，2日選出前商業暨貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）擔任黨...

日本各黨不過半 首相選舉可能時隔30年二輪決勝負

日本這次眾議院大選各黨不過半，政局發展呈現混沌狀態。根據日媒預想，若包括首相石破茂等人都無法在首相指名選舉的第一輪投票勝...

風災在菲律賓奪150命 菲總統宣布明為全國哀悼日

颱風潭美日前重創菲律賓呂宋島，與康芮颱風共奪走150人的生命，災情慘重，菲律賓總統小馬可仕宣布4日為「全國哀悼日」，悼念...

福島核電廢爐關鍵突破 取出首片核燃料團塊

日本東京電力公司（東電）2日上午成功取出一小塊福島第一核電廠2號機的熔融核燃料團塊。福島第一核電廠核子事故後，取出燃料團...

生物多樣大會財源協商卡關 通過建立常設原民諮詢機構

聯合國生物多樣性公約第16次締約方會議（COP16）原定1日落幕，當天同意建立常設原住民諮詢機構，對聯合國自然保育相關決...

美日韓聯合軍演回應北韓挑釁！美軍出動B-1B轟炸機模擬打擊

韓聯社報導，北韓時隔約10個月，試射洲際彈道飛彈（ICBM）昭示對南韓的敵對態度，南韓軍方證實3日聯合美國與日本展開空中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。