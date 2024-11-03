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風災在菲律賓奪150命 菲總統宣布明為全國哀悼日

中央社／ 馬尼拉3日專電
菲律賓總統小馬可仕。（路透）
菲律賓總統小馬可仕。（路透）

颱風潭美日前重創菲律賓呂宋島，與康芮颱風共奪走150人的生命，災情慘重，菲律賓總統小馬可仕宣布4日為「全國哀悼日」，悼念死於風災的民眾。

菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）在臉書發文，總統府第728號公告，稱潭美於21日至25日期間肆虐菲國，帶來多場洪災及土石流，許多民眾因而喪生。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）是於10月30日簽署這份公告。

公告說，菲律賓舉國為人命的損失感到深切哀傷，小馬可仕作為總統，宣布11月4日為「全國哀悼日」，祈禱罹難者安息，所有政府機構的國旗在日出到日落期間一律降半旗。

根據菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）昨天公布的更新災情報告，潭美與康芮2場颱風共奪走了150人的性命，影響853萬人，基礎設施與農業損失逾116億披索（約新台幣63億元）。

東南亞國家協會鄰國如新加坡、汶萊和馬來西亞，在風災期間派遣運輸機或直升機協助菲律賓政府救災及運輸賑濟物資，菲律賓空軍10月31日舉行了一場儀式，感謝這些國家的支援。

台灣在人道救災同樣不落人後，10月29日首先透過駐菲律賓代表處捐贈500噸白米，由菲方統籌運用救助挨餓的災民，2天後又追加捐出15萬美元，協助災民重建家園。

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席兼駐台代表葛若菲（Cheloy E. Velicaria-Garafil）接受台灣的白米及救助金時說，台灣在自身也面臨康芮侵襲之際，仍不忘向菲律賓伸出援手，尤其令人感動。

小馬可仕 康芮颱風 菲律賓

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