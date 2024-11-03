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美日韓聯合軍演回應北韓挑釁！美軍出動B-1B轟炸機模擬打擊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
今年6月5日，美國空軍B-1B轟炸機（左）和兩架F-15K戰鬥機飛越朝鮮半島。美聯社
今年6月5日，美國空軍B-1B轟炸機（左）和兩架F-15K戰鬥機飛越朝鮮半島。美聯社

韓聯社報導，北韓時隔約10個月，試射洲際彈道飛彈（ICBM）昭示對南韓的敵對態度，南韓軍方證實3日聯合美國與日本展開空中軍演作為回應，且出動至少一架遠程B-1B轟炸機模擬打擊目標。

南韓合同參謀本部證實，演習期間，南韓、美國和日本的戰鬥機在日韓防空識別區重疊的水域上空，為美國重型轟炸機護航。

此外，聯演中，重型轟炸機還擊中一個模擬目標，展示其「壓倒性」能力。但軍方沒有具體說明參與演習的B-1B數量。

這是美日韓今年舉行的第二次空中演習，努力加強三邊安全合作，以因應不斷變化的北韓核武和飛彈威脅。

美軍今年6月曾派遣一架遠程B-1B轟炸機飛越朝鮮半島，與南韓進行聯合制導攻擊武器實彈演習。

北韓10月31日朝東部海域試射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-19」，並發表領導人金正恩誓言持續強化核武的談話，挑釁意味濃厚。這也是北韓繼去年12月18日以來首次發射ICBM。

北韓 南韓 彈道飛彈 美軍

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