西班牙洪災中國公民2死2失蹤 習近平致慰問電

西班牙東部暴雨成災，至今已211人喪生。中國駐西班牙大使館證實，有兩名中國公民遇難，另兩人下落不明。中國國家主席習近平2日針對洪災向西班牙國王菲利佩六世致慰問電。

新華社報導，習近平就西班牙嚴重暴雨洪澇災害向菲利佩六世（Felipe VI）致慰問電，希望災區民眾可以早日重建家園。

外電報導，這次是西班牙近代史中最致命的一場水災。西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）2日指出，這場洪水目前已造成211人喪生。

中國駐西班牙大使館2日證實，有兩名中國公民遇難，另外兩人下落不明。