西班牙洪災中國公民2死2失蹤 習近平致慰問電
西班牙東部暴雨成災，至今已211人喪生。中國駐西班牙大使館證實，有兩名中國公民遇難，另兩人下落不明。中國國家主席習近平2日針對洪災向西班牙國王菲利佩六世致慰問電。
新華社報導，習近平就西班牙嚴重暴雨洪澇災害向菲利佩六世（Felipe VI）致慰問電，希望災區民眾可以早日重建家園。
外電報導，這次是西班牙近代史中最致命的一場水災。西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）2日指出，這場洪水目前已造成211人喪生。
中國駐西班牙大使館2日證實，有兩名中國公民遇難，另外兩人下落不明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言