奧地利總統椎間盤問題動手術 總理代理職務
奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）辦公室今天表示，范德貝倫將接受脊椎手術。
路透社報導，80歲的范德貝倫2017年起擔任國家元首，年初以來，一直為椎間盤問題所苦。
他的辦公室說：「最近情況惡化，因此未來幾天他將在維也納接受椎間盤手術。」
他的辦公室表示，范德貝倫治療和休養期間，職務將由總理內哈默（Karl Nehammer）代理。
內哈默在社群媒體X寫道：「我祝福總統獲得良好的治療並早日康復。」
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