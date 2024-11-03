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奧地利總統椎間盤問題動手術 總理代理職務

中央社／ 維也納2日綜合外電報導
奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）。美聯社
奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）。美聯社

奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）辦公室今天表示，范德貝倫將接受脊椎手術

路透社報導，80歲的范德貝倫2017年起擔任國家元首，年初以來，一直為椎間盤問題所苦。

他的辦公室說：「最近情況惡化，因此未來幾天他將在維也納接受椎間盤手術。」

他的辦公室表示，范德貝倫治療和休養期間，職務將由總理內哈默（Karl Nehammer）代理。

內哈默在社群媒體X寫道：「我祝福總統獲得良好的治療並早日康復。」

手術 社群媒體 辦公室

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