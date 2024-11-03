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日本國民民主黨成為拉攏對象 立憲民主黨苦於沒存在感

中央社／ 東京3日專電

日本政局在這次眾議院大選後呈現「各黨不過半」，成為關鍵少數的國民民主黨面對朝野競相拉攏，席次大幅增加的最大在野黨反而因為和其他政黨在基本政策上都有分歧，沒辦法主導「在野黨整合」，因此失去存在感。

讀賣新聞報導，立憲民主黨代表野田佳彥1日在記者會表示，「如果在野黨齊心協力，將能成為一股推動力，我想找到大家的一致點」，對於加強在野黨的合作表達了強烈意願。

野田10月30日分別與日本維新會代表馬場伸幸、共產黨委員長（黨主席）田村智子個別會談，尋求合作。他還計劃在5日與國民民主黨代表玉木雄一郎會談，近一步推動在野黨合作。

在執政黨於眾院席次未過半情況下，席次大躍進的立憲民主黨希望以自民黨政治資金問題為契機，舉起政治改革的大旗、團結在野黨，替政權交替鋪路。

然而，包括特別國會的首相指名選舉在內，立憲民主黨能否獲得各黨的合作，前景尚不明朗。日本維新會和國民民主黨在能源和憲法問題上，「條件是希望能在基本政策上保持一致」，態度相當慎重，這使得立憲民主黨爭取認同的工作難以進展。

相較之下，國民民主黨走的是介於朝野之間的路線，存在感愈來愈高，立憲民主黨內部瀰漫危機感，有高層憂心，「這樣下去可能會被國民民主黨埋沒。」

此外，立憲民主黨雖然在小選區中大幅增加席次，但在比例選舉的得票僅比2021年眾院選舉時多出7萬票。野田也坦言，現在立憲民主黨的底力還沒有大幅提升，「不是能夠得意忘形的時候。」他並指出，在明年夏天的參議院選舉之前，必須加速擴張黨的勢力，以及擁立候選人。

立憲民主黨的另一大問題是與共產黨之間的距離感。儘管共產黨支持在首相指名選舉中與其他在野黨合作，但兩黨如果進一步加強合作，會讓野田提出的「中間路線」受到質疑。黨內人士也憂心，可能又會被譏諷是「立憲共產黨」。

另一方面，自民黨總裁石破茂正協調在特別國會召開的11日上午，先後與玉木和野田進行黨首會談。與馬場的會談安排在10日。與執政聯盟公明黨新任代表則安排在9日會談。

在這一系列的會談中，石破能爭取各黨多大程度的合作將成為焦點。

共產黨 日本 民主黨 石破茂 自民黨

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