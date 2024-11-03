北韓白皮書：南韓總統政策致核戰風險升高
北韓官方媒體今天發布一份白皮書，指控南韓總統尹錫悅（Yoon SukYeol）的北韓政策，讓南韓暴露於核戰危險之中。
路透社報導，這份由北韓敵對研究院（Institute ofEnemy State Studies）彙編、北韓中央通信社（KCNA）發布的文件，內容批評尹錫悅有關戰爭的「魯莽言論」、背棄兩韓協議要項、與美國一起從事核戰計畫，並尋求與日本、北大西洋公約組織（NATO）更密切的關係。
這份白皮書指出：「（南韓）愈來愈壞的軍事舉措，只會產生矛盾後果，讓（北韓）以指數般速度儲備核武，並進一步發展核攻擊能力。」
北韓無視聯合國安全理事會（Security Council）決議，持續發展核武和彈道飛彈之下，南韓保守派總統尹錫悅對北韓採取強硬立場。
尹錫悅政府指控北韓加劇區域緊張局勢，一是透過武器試射，二是派兵並軍援俄羅斯在烏克蘭的戰爭。
北韓今天發布的白皮書同時列出尹錫悅在南韓國內的政治困境，包括第一夫人疑涉收受賄賂的醜聞，讓他的支持率跌至歷史新低。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言