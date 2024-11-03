北韓白皮書：南韓總統政策致核戰風險升高

川普的媒體策略很簡單，遇到不友善的提問，一律斥為「假新聞」。川普對媒體的態度也很真實，甚至真實到做做樣子，媒體照埋單。 川普10月20日到麥當勞炸薯條、服務得來速窗口，因為特勤局早就打點好，客人都經過篩選，是川粉才准配合演出。餐廳就是川普秀場，他臉不紅氣不喘，「親民秀」演好演滿。賀錦麗想在媒體這部分超越對手，難如登天。 聯合報數位版陸續推出「移民」、「戰爭」、「馬斯克的影響力」等訂戶專屬文章，歡迎還不是訂戶的你隨時加入。

2024-11-03 11:30