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聯合國生物多樣大會 財源協商卡關

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
在哥倫比亞卡利市舉行的聯合國生物多樣性公約第十六次締約方會議（COP16）一日同意設立常設原住民諮詢機構，多國原民社群人士面露喜悅。（法新社）
在哥倫比亞卡利市舉行的聯合國生物多樣性公約第十六次締約方會議（COP16）一日同意設立常設原住民諮詢機構，多國原民社群人士面露喜悅。（法新社）

聯合國生物多樣性公約第十六次締約方會議（ＣＯＰ16）原定一日落幕，當天同意建立常設原住民諮詢機構，對聯合國自然保育相關決定提供意見。但對遏止和扭轉生物多樣性流失的作為，各方對其財源的協商卡關，會議超時數小時。

報導稱一九六國出席的ＣＯＰ16廿一日在哥倫比亞卡利市開幕，欲追蹤前年上屆締約方大會達成的「昆明－蒙特婁全球生物多樣性框架」協議。該協議列舉廿三項目標以遏止人類破壞自然，已同意以二○三○年為期，每年要撥兩千億美元保護生物多樣性。

ＣＯＰ16負責評估和加速其進度，但觀察家和與會代表團說，資金來源的相關協商未能推進。該會議主席、哥倫比亞環境部長穆罕默德當地二日凌晨一時左右被問到會議將超時多久時，表示會持續到「勝利」。

另一項爭點是，從動植物取得的數位基因序列資料所帶來的獲利，要如何最妥善與其來源社群共享。這些資料很多是從貧窮國家的物種取得，被用在藥物及化妝品上，可能使其開發商賺進巨款。ＣＯＰ16二日已就藥品和化妝品等業者使用前述資料用於研發時的付費方式達成共識，未來將設立一項新基金，以蒐集並分配相關收益並用於自然保護。

這次會議第一項重大突破則是一日同意在聯合國生物多樣性公約下，設立代表原住民權益的常設機構。原民和環境倡議者說，此舉認可原民在全球自然保護扮演的角色。

與會代表也就認可非裔人民在自然保育上的角色達成共識。哥倫比亞說，這會讓非裔社群更易於取得資源挹注其生物多樣性計畫和參與全球環境討論。

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