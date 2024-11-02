哈瑪斯資深發言人批以把談判當掩護：意在爭取時間繼續攻擊加薩

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯資深發言人阿布朱瑞（Sami Abu Zuhri）告訴半島電視台，停火提議根本只是障眼法，以色列總理內唐亞胡是在拖時間，繼續攻擊加薩。

阿布朱瑞說，停火提議「不包括停止（以色列）侵略、（以色列）撤軍，及讓流離失所的巴勒斯坦人返鄉」，內唐亞胡正在拖延時間，以談判作為掩護，繼續攻擊加薩。他也表示，以國在與黎巴嫩的停火協議也採取相同作法。

其實，先前紐約時報曾報導，美國官員評估時任哈瑪斯領袖辛瓦無意和以國達成協議，甚至決心讓以國捲入影響更廣泛的區域衝突。辛瓦10月16日遭以色列國防軍（IDF）擊斃。