盼贏回民心…英國保守黨選出首位非裔女黨魁 承諾回歸右翼傳統
英國保守黨經歷今年7月國會選舉史上最大挫敗後，今天選出前商業暨貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）擔任黨魁，她矢言讓曾長期稱霸英國政壇的保守黨回歸創黨原則以贏回民心。
路透社報導，現年44歲的巴登諾克取代前首相蘇納克（Rishi Sunak）成為保守黨新領導人，且是英國主要政黨首位非裔女黨魁。
她已承諾要帶領全黨革新，指保守黨一度「從左翼立場執政」而朝中間派靠攏，因此必須回歸黨內傳統理念。
巴登諾克將為保守黨黨魁帶來較右傾色彩，她很可能支持縮小政府，並挑戰她所稱的體制化左翼思維。
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