衛星曝大陸疑造軍民兩用航艦 專家：提升在台灣東部監控能力

根據最新衛星影像顯示，中國似乎正在打造一艘新型的航空母艦，這艘船艦可能是全球首創，可望進一步提升北京迅速拓展的海上實力，引發專家的關注。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，美國星球實驗室公司（Planet Labs Inc.）的衛星影像顯示，位於廣東省南部龍穴島的廣州廣船國際股份有限公司正在打造一艘大型開放平頂的船艦。

前美國海軍官員、智庫新美國安全中心（Center fora New American Security）兼任資深研究員許卡特（Thomas Shugart）說，這艘可能是全新的航艦，船型和體積大小有些不尋常，遠比中國先前建造的航艦袖珍。

許卡特說，這艘船艦甚至比中國海軍現役的075型兩棲攻擊艦還小，顯示中國可能正在打造全球首艘「表面上是民用的『航艦』，作為某種用於海洋研究的科研船」。

另據華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies, CSIS）指出，中國在打造全球最大兩棲攻擊艦也取得相當迅速的進展。

許卡特指出，在中國南方建造的這艘新型航艦型船艦，可能象徵北京當局聲稱的「軍民融合戰略，採用軍民兩用艦艇等」的進一步提升。

美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）說，這艘船艦可望「以低成本加強解放軍海軍在低威脅環境中的作戰和後勤能力」。

舒斯特指出，中國海警日益加強作為準軍事力量的部署，鑑於這艘船艦的輕型結構，可能將作為中國海警起降直升機或無人機的航艦。

舒斯特表示，若中國海警配備可供飛行器起降的平台，將提升在遙遠的南海甚至在台灣東部海域的監控能力。