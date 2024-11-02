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福島核電廢爐關鍵突破 取出第一片「熔融核燃料團塊」
日本東京電力公司（東電）今天上午成功取出一小塊福島第一核電廠2號機的熔融核燃料團塊。福島第一核電廠核子事故後，取出燃料團塊被視為廢爐的最大難關。
福島第一核電廠首度試驗性取出了熔融核燃料團塊，直徑約為5毫米，重量預估不超過3公克。接下來，將測量它的輻射量，確認不影響作業的範圍內，將其移至專用的容器，最後搬離第一核電廠廠區，運往茨城縣的日本原子力研究開發機構（JAEA）等進行分析，以確認熔融核燃料團塊性質及事故時的情況。
熔融核燃料團塊指的是2011年3月福島第一核電廠核子事故後，位於反應爐壓力槽（RPV）內爐心燃料，和一次圍阻體容器（PCV）中物體一起熔融形成的固狀物。推估1號機到3號機的熔融核燃料團塊加總，可能達880噸。
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