北韓派兵助俄、南韓將首度提供烏克蘭武器？韓外長：將看兩項因素
美國國務卿布林肯10月31日表示，8000名北韓軍人已到俄烏邊境的俄國庫斯克州，並準備在未來幾天加入作戰。對此，南韓是否會一改態度，開始供應烏克蘭武器？南韓外交部長趙兌烈1日表示，「所有可能方案都在考慮中」。
路透報導，南韓已向烏克蘭提供非殺傷性物資，包括掃雷設備，但迄今為止一直拒絕基輔提供武器的要求。
當被問及首爾是否可能提供烏克蘭武器，趙兌烈表示：「所有可能方案都在考慮中。」他說：「具體而言，我們將關注（北韓）軍隊參與戰爭的程度，以及北韓將從俄羅斯得到什麼回報。我們將在做出具體決定之前將所有這些因素納入考量。」
南韓總統府官員日前表示，在北韓加緊發射間諜衛星並升級洲際彈道飛彈能力之際，莫斯科很可能會提供軍事和民用技術，回報平壤派兵相助。
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