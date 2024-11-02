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塞爾維亞火車站遮雨棚倒突塌！數百噸建物壓死至少14人
塞爾維亞第二大城諾維薩德一座火車站外1日發生混凝土遮雨棚倒塌意外，已造成至少14人死亡，救援人員還在瓦礫堆中找尋倖存者。
根據塞爾維亞廣播電視台報導，事發於當地時間1日中午左右，第二大城諾維薩德一座火車站外的混凝土遮雨棚發生倒塌意外，當時有不少人坐在這個遮雨棚下的椅子上休息，因此造成嚴重傷亡，死者包括一名6歲女孩。
來自全國各地約80名救援人員，以及附近調來的重型機具參與這場搜救工作。救難人員指出，倒塌的建築物非常重，大約有數百公噸。
院方表示，3名傷者傷勢嚴重，其中2人仍在動手術，有生命危險。
塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）表示，這是當地的黑色星期五，希望死亡人數不會再增加，其中5人身分尚待釐清，並強調會查明真相，找出該負責的人。
這座車站建於1964年，於2021年和今年進行翻修，並在7月5日正式啟用，但並未對這處遮雨棚進行重建。
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