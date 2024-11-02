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英王查理斷銀根 安德魯親王每年百萬英鎊津貼被砍

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
安德魯親王去年出席皇兄查理三世的加冕大典。路透
安德魯親王去年出席皇兄查理三世的加冕大典。路透

英國國王查理三世決定斬斷胞弟安德魯親王每年100萬英鎊（約新台幣4100萬元）的生活津貼，並搬出有30個房間的「皇家莊園」（Royal Lodge），恐怕得搬到規模較小的浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage），王室也不再支援安德魯每年上看百萬英鎊的維安費用。

安德魯2019年接受BBC專訪談論自己與淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，被視為王室形象的公關災難，後來卸下王室職務，但仍住在皇家莊園並享有高規格的保全，對王室是很大的開支，現在銀根被斷，恐怕很難繼續住下去，搬到浮若閣摩爾別墅是比較合理的選擇。

房間 王室 英國國王

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