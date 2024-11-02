玻利維亞軍事哨所遭占領 前總統支持者為幕後主使

玻利維亞武裝部隊發布聲明指出，一個武裝團體今天占領軍事哨所並劫持士兵為人質，導致本已動盪不安的玻國緊張情勢升級；總統阿爾斯指控前總統莫拉萊斯的支持者為幕後黑手。

路透社報導，阿爾斯（Luis Arce）說，武裝團體朝警察開槍並投擲炸藥後，強行進入玻利維亞中部城市柯加邦巴（Cochabamba）外的3個軍事哨所。柯加邦巴是前總統莫拉萊斯（Evo Morales）支持者的大本營。

阿爾斯表示，武裝團體也闖入每個哨所的軍械庫，稱這種行為「涉及犯罪」，並指控攻擊者犯下叛國罪。玻利維亞軍方敦促接管軍事哨所的人「立即且和平地」棄守。

莫拉萊斯今天晚些時候在記者會上呼籲與政府對話。莫拉萊斯沒有為攻擊軍事哨所事件負責，表示他將絕食抗議直到雙方開始會談。

根據本地媒體播出的錄音，一名未透露姓名的軍方官員說：「我手下教官與士兵的生命處於危險之中。」

根據電視畫面，一整排穿著軍服的士兵雙手背在背後，可能是被綁住，遭武裝團體成員團團包圍。

阿爾斯敦促團結，稱許多士兵都是勞工階級與原住民，跟俘虜他們的人一樣。

本週早些時候，軍警試圖清除莫拉萊斯支持者在高速公路擺放長達數週、導致柯加邦巴與奧魯洛（Oruro）之間交通受阻的路障。抗議群眾從附近山丘朝軍警投擲炸藥報復，警方隨後發射催淚瓦斯回應。

莫拉萊斯的支持者10月中設置路障以表達支持，並施壓政府撤銷對這位前總統因遭控侵犯一名未成年者而面臨的刑事調查。莫拉萊斯稱這項調查是出於政治動機。

之後，阿爾斯10月30日說，交通中斷導致這個貧困的南美洲經濟體損失超過17億美元。

這兩名左翼領袖都出身於玻利維亞執政黨社會主義運動黨（Movement for Socialism），為了在明年總統大選前爭奪有利位置，兩人最近幾個月從親密的盟友變成激烈競爭的對手。