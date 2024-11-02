快訊

影／新竹遠東紡織廠突起火！濃煙飄南向竹北「快關窗」

不是免稅額！他用這招送兒千萬財產 什麼稅都免了

浪還太大...野柳陸籍擱淺輪仍無法抽油 航港局說話了

颱風康芮轉低壓日本九州降大雨 新幹線一度停駛

中央社／ 東京2日綜合外電報導
康芮颱風導致日本九州下大雨，目前往來廣島站與博多站的山陽新幹線暫時停駛。圖為新幹線示意圖。美聯社
康芮颱風導致日本九州下大雨，目前往來廣島站與博多站的山陽新幹線暫時停駛。圖為新幹線示意圖。美聯社

日本九州北部等地受由今年第21號颱風康芮減弱的低氣壓及鋒面影響降下大雨，部分地區24小時雨量已逾往年一整個月的兩倍。目前往來廣島站與博多站的山陽新幹線暫時停駛。

日本放送協會（NHK）報導，到今天上午9時止的24小時累計雨量，佐賀縣伊萬里市多達296.5毫米、山口縣周南市和田地區也有261毫米，雙雙超過當地往年11月一整個月雨量的2倍。

不僅如此，截至今天上午9時止的24小時累計雨量，九州、中國及近畿地方共有127處觀測點創當地11月統計史上新高紀錄。

中國地方（包括鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣5縣）目前雨勢持續增強，山口縣周南市和田地區截至今天上午9時止降下1小時35.5毫米的激烈雨勢。

JR西日本公司表示，山陽新幹線受到大雨影響，今天上午9時起往來新大阪站及博多站的雙向列車依序停駛。但目前東京站往來廣島站已復駛，剩廣島站到博多站仍停駛。

日本氣象廳表示，由康芮減弱的低氣壓及鋒面引入非常暖濕空氣，造成以西日本為中心的地區出現降雨。根據觀測，長崎縣今天凌晨出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），為當地帶來猛烈雨勢。

氣象廳預測鋒面到今天晚間將東移，降雨擴及西日本與東日本多數地區，可能為當地帶來相當激烈降雨。

根據預測，關東甲信、北陸、近畿等地，到明天上午的24小時降雨量為120毫米；東海地方也有高達180毫米；四國地方更可能高達200毫米。

廣島 日本 雨量

延伸閱讀

康芮肆虐台北市容待恢復 蔣萬安：預計周一上班前恢復

強颱康芮苗縣3萬6203戶停電 台電拚命搶修昨晚全數復電

劍指中國 歐盟日本簽署首份安保防衛夥伴協定

趙正平成康芮颱受災戶 愛車遭砸怨罵「朋友多有鳥用」

相關新聞

英王查理斷銀根 安德魯親王每年百萬英鎊津貼被砍

英國國王查理三世決定斬斷胞弟安德魯親王每年100萬英鎊（約新台幣4100萬元）的生活津貼，並搬出有30個房間的「皇家莊園...

塞爾維亞火車站遮雨棚倒突塌！數百噸建物壓死至少14人

塞爾維亞第二大城諾維薩德一座火車站外1日發生混凝土遮雨棚倒塌意外，已造成至少14人死亡，救援人員還在瓦礫堆中找尋倖存者。

北韓派兵助俄、南韓將首度提供烏克蘭武器？韓外長：將看兩項因素

美國國務卿布林肯10月31日表示，8000名北韓軍人已到俄烏邊境的俄國庫斯克州，並準備在未來幾天加入作戰。對此，南韓是否...

玻利維亞軍事哨所遭占領 前總統支持者為幕後主使

玻利維亞武裝部隊發布聲明指出，一個武裝團體今天占領軍事哨所並劫持士兵為人質，導致本已動盪不安的玻國緊張情勢升級；總統阿爾...

颱風康芮轉低壓日本九州降大雨 新幹線一度停駛

日本九州北部等地受由今年第21號颱風康芮減弱的低氣壓及鋒面影響降下大雨，部分地區24小時雨量已逾往年一整個月的兩倍。目前...

不只為錢...金正恩出兵援俄有三重算計 川普也包括在內

金正恩麾下的北韓人民軍浩浩蕩蕩前往俄國，最新情報顯示已經進入烏克蘭境內。對北韓領導人金正恩來說，這是穩賺不賠的生意，至少有三重算計，甚至涉及對美國大選結果押寶，連美國總統候選人川普都在算計之內。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。