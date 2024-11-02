沙馬德處決案 德國對伊朗展開制裁

針對德國公民沙馬德（Jamshid Sharmahd）遭處死一案，德國聯邦政府展開對伊朗的外交制裁，在1日發出旅遊警告，並呼籲德國公民儘速離開伊朗，避免陷入德黑蘭政府「人質政策」風險。

伊朗官方媒體週一（29日）宣布，因恐怖攻擊罪遭起訴的沙馬德已經遭到處決。伊朗駐德國法蘭克福、漢堡與慕尼黑的3個領事館在週四（31日）被下令關閉，僅保留位於柏林的大使館。

德國外交部發言人費雪（Sebastian Fischer）1日表示，根據沙馬德案顯示，「伊朗正在挾持德國公民作為人質」，而德國聯邦政府希望避免其他德國公民重演沙馬德命運。

費雪表示，德國外交部正在努力交涉，以釋放其他少數被伊朗拘留的德國人。

正在紐約出訪的德國外交部長貝爾伯克（AnnalenaBaerbock）31日在紐約召開記者會表示，「閉館是我們對這種政權可以採取的措施。」她也說，「我們必須自問，如何對付當政者，而不是在伊朗的公民」。

貝爾伯克說，「我們已經多次向德黑蘭明示，處決德國公民將帶來嚴重的後果」。維持駐德德黑蘭大使館的外交管道，「就像我們對待蒲亭的俄羅斯和其他不公正的政權一樣」。

此外，歐盟在兩週前通過實施對伊朗的另一項制裁方案，禁止伊朗航空在歐洲著陸。

貝爾伯克批評，伊朗政權殘忍並有失公允，最可怕的是那一套充滿勒索、威脅和暴力的語言。伊朗把對沙馬德的冷血謀殺置於德國對以色列的支持背景之下。

她說，從中東最近發展情勢和伊朗對沙馬德的謀殺案表明，「像這種獨裁、不公正政體並不在正常的外交邏輯裡運作」。

68歲有伊朗血統沙馬德一生致力於伊朗反對派，從伊朗移民到德國後，在德國生活過一段時間。沙馬德在2003年移居到美國，並在美國創建了一個可以讓伊朗人暢所欲言的網站。在2020年某一天，沙馬德在前往杜拜出差時遭伊朗特務綁架，經過阿曼帶回伊朗。

伊朗政府指控沙馬德參與2008年清真寺致命爆炸案，2023年2月以「塵世腐敗」（corruption on earth）罪名為由，將他處以死刑。伊朗司法部門網站證實已對沙馬德執行死刑。