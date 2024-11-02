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委內瑞拉社群發布對巴西隱晦威脅 顯示雙方關係緊張

中央社／ 聖保羅1日專電

委內瑞拉玻利瓦爾國家警察部隊10月31日在社群媒體發布一張圖片，暗喻委國總統馬杜洛巴西總統魯拉的隱晦威脅，顯示著兩國政府之間關係日益緊張。

玻利瓦爾國家警察部隊（Policia NacionalBolivariana）發布圖片傳遞「加拉加斯不接受任何人勒索」的訊息，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula daSilva）的剪影在巴西國旗前面，紅字標註：「招惹委內瑞拉者將倒大楣」。

根據美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）高級國際時事分析師馬丁（Américo Martins）表示，此舉是委內瑞拉政權深思熟慮的戰略，「馬杜洛（Nicolás Maduro）政府是一個喜歡樹敵的獨裁政權，尤其是利用假想的外部敵人，試圖為威權主義辯護並動員其支持基礎」。

魯拉政府與已故委內瑞拉強人總統查維茲（HugoChavez）是傳統盟友，查維茲的接班人馬杜洛選擇巴西作為挑釁目標，讓外界驚訝。

兩國之間的危機始於巴西不承認馬杜洛在7月總統大選中自稱勝利。根據委內瑞拉國家選舉委員會的統計，馬杜洛以51.95%的得票率擊敗對手龔薩雷斯（Edmundo González）；但反對派的統計顯示龔薩雷斯獲得67%得票率，馬杜羅30%。委國反對派、國際組織和包括巴西在內的國家對官方結果提出異議，呼籲公佈選舉記錄。

最近巴西拒絕委內瑞拉加入金磚國家（BRICS）集團的請求，被指為雙邊關係的轉捩點。巴西支持委內瑞拉加入金磚國家，但條件是委國必須承諾通過對話解決其內部政治危機。

本週，委內瑞拉召回駐巴西大使，並表示巴西總統府國際事務特別顧問阿摩林（Celso Amorim）充當「美帝國主義的使者」，從而加劇外交危機。

馬丁指出，目前的局勢反映出南美洲外交關係的複雜性，並凸顯魯拉政府在區域外交政策面臨的挑戰，尤其是在與委內瑞拉等獨裁政權打交道時。

巴西外交部今天發布嚴正聲明，表示不滿委內瑞拉總統馬杜洛針對魯拉總統、巴西政府成員和外交部官員的敵對言論。

聲明指出，「委內瑞拉選擇人身攻擊和言辭升級，非政治和外交管道，與巴西政府對待委國及其人民的尊重方式不符，巴西政府尊重每個國家的主權」。

委內瑞拉 巴西 馬杜洛

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