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美韓2+2會談關切共軍環台軍演 譴責北韓向俄部署兵力

中央社／ 華盛頓1日專電
美韓舉行外交與國防部長2+2會談。 圖／路透
美韓舉行外交與國防部長2+2會談。 圖／路透

美韓舉行外交與國防部長2+2會談，今天發布聯合聲明關切挑釁行為，尤其是最近在台灣周邊舉行的軍演，導致緊張局勢升級；雙邊強烈譴責北韓俄羅斯深化軍事合作、持續非法移轉武器及北韓向俄部署兵力。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及南韓外長趙兌烈、防長金龍顯昨天於華府舉行2+2會談。2+2會談是美國與南韓、日本、澳洲等少數核心盟友進行的雙邊會談。

美國國務院上午發布會後聯合聲明指出，駐韓美軍持續在維護朝鮮半島及區域和平穩定方面發揮關鍵作用；雙方重申，北韓對南韓的任何核攻擊都將遭到快速、壓倒性及果斷的回應。

根據聲明，美韓也強調維護台海和平穩定的重要性，因為這是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，雙邊一致認為不應採取進一步破壞台海和平穩定的行動。美韓對台灣問題的基本立場不變，包括以和平方式解決兩岸問題。

雙邊也明確表示，俄羅斯與北韓的軍事合作，不只違反聯合國安理會多項決議，還延長烏克蘭百姓的痛苦，威脅印太及歐洲的穩定。

美方日前指出，約1萬名北韓士兵已部署在俄羅斯，可能準備對烏克蘭軍隊採取行動。

美韓進一步確立因應北韓與俄羅斯強化安全合作帶來的挑戰的措施，決心密切監控發展，及進一步揭露俄羅斯對北韓的支持。雙邊也敦促俄羅斯及北韓遵守聯合國安理相關決議等國際法。

部長們了解到印太地區及歐洲-大西洋地區之間日益深化的互動，並討論在複雜的安全環境下，外交和國防合作的意義及影響。

雙邊都強烈反對任何單方面改變印太海域現狀的企圖，並了解反對南海非法海事主張的重要性。

美韓強調數項議題的重要性，包括海上安全、維護聯合國海洋法公約（UNCLOS）所反映的國際法，航行及飛越自由和其他合法使用海洋的自由。

雙邊也提到，和平解決爭端對於區域穩定繁榮至關重要。

俄羅斯 北韓 國防部

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