塞爾維亞火車站屋頂倒塌 死亡人數增至12人
塞爾維亞內政部長達契奇（Ivica Dacic）指出，諾維薩德市（Novi Sad）1個火車站室外屋頂今天部分倒塌，至少造成12人死亡。
達契奇表示，「目前已找到12具遺體」，並稱死傷人數可能還會增加。
根據法新社記者現場報導，起重機和挖掘機與緊急救難人員正在瓦礫堆中尋找倖存者。
這個火車站位於塞爾維亞第2大城市諾維薩德市，經3年整修後7月重新營運，目前部分車站仍在進行建築工程。
塞爾維亞總理佛契維奇（Milos Vucevic）表示：「這是一個黑色星期五，對塞爾維亞和諾維薩德市而言都是如此。」
塞爾維亞鐵路公司（Serbia Railways）在社群媒體發文指出，「塞爾維亞鐵路對這次意外深感遺憾，肇事原因和任何調查細節將迅速公布。」
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