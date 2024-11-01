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俄罰Google天價罰款 克宮發言人稱「充滿象徵意義」：金額我也不會讀

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫10月24日在喀山金磚峰會場邊參加和玻利維亞代表團成員的會議。歐新社
俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫10月24日在喀山金磚峰會場邊參加和玻利維亞代表團成員的會議。歐新社

科技巨擘谷歌（Google）因封殺YouTube上的親俄頻道而遭罰款，欠了克里姆林宮超過2個「澗」（undecillion）的盧布，即2後面跟了36個零，遠超世界各國的國內生產毛額（GDP）總和。俄羅斯衛星通訊社（sputnik）報導，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，其實他自己也不知道要怎麼讀出這個金額，但這個金額充滿象徵意義。

佩斯科夫回應記者提問關於俄國罰款谷歌的問題時，說：「這是一筆特意制定的金額，事實上，我甚至不知道該怎麼讀這個金額，但它充滿象徵意義。事實上，這些要求只是向谷歌展現我們頻道言論的本質。谷歌不應限制我們播報人員在其平台上的行動，但谷歌正在這麼做。」

佩斯科夫表示，這是谷歌管理層注意到這件事並更正這個狀況的好機會。

Google YouTube 俄羅斯 罰款

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