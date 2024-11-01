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Google被俄國罰37位數金額 克宮發言人承認「不知怎麼唸數字」

中央社／ 倫敦31日綜合外電報導
克里姆林宮發言人培斯科夫。路透
克里姆林宮發言人培斯科夫。路透

俄羅斯對舉世最大科技公司之一的Google祭出天文數字罰金，盧布金額用阿拉伯數字書寫是2的後面接著36個零，連克里姆林宮發言人培斯科夫也承認，他「無法正確唸出這個數字」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，據報谷歌（Google）欠俄羅斯一筆巨額罰款，超過2澗（2undecillion）盧布，也就是2的後面有36個零，理由是Google旗下影音網站YouTube封鎖親俄頻道且拒絕支付持續在累計的罰金。

這筆根本不知道該怎麼用嘴巴唸出來的罰款，金額約相當於200億兆兆（20 billion trillion trillion）美元，使全球經濟規模相形見絀。

根據國際貨幣基金（IMF）數據，世界各國的國內生產毛額（GDP）總規模約為110兆美元，跟Google面臨的罰金相比根本微不足道。Google的母公司Alphabet市值則約為2兆美元。

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）本週報導，俄國法院已經諭令Google恢復前述被封鎖的YouTube頻道，否則罰金會不斷增加，其中幾個頻道已從2022年被封鎖至今。

記者今天電話詢問培斯科夫（Dmitry Peskov），他承認自己「甚至無法正確唸出這數字」。但培斯科夫強調，這筆令人瞠目結舌的罰款「充滿象徵意義」，還說Google「不應該限制我國媒體在其平台上的活動」。

Google本週公布財報時曾對此事回應說，「我們不認為那些程序進行中的法律事務會（對獲利）造成實質不良影響」。

Alphabet Google 俄羅斯 影音網站 罰款

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