北韓與俄羅斯強化合作 平壤科技產品聯展圓滿落幕
北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓與俄羅斯於平壤舉行科技產品聯展，期間展出兩國多家公司的產品，今天圓滿落幕。這是北韓與俄羅斯強化雙邊合作的最新行動。
路透社報導，北韓中央通信社本週稍早拍攝的聯展開幕影片中，有一架小型機器人正在移動，另有北韓民眾在展場測試手機功能。
根據北韓中央通信社，在聯展期間，「兩國的先進企業分享相關成果與經驗」，並對行動通訊和資安等主題進行介紹，還在各項交流與合作計畫取得進展。不過，北韓中央通信社在報導中並未進一步說明。
自莫斯科與平壤領導人今年6月承諾建立更穩固的夥伴關係以來，兩國持續擴大合作領域。例如，北韓已派軍前往俄國參與烏克蘭戰爭、北韓外交部長崔善姬（Choe Son Hui）正在莫斯科進行訪問。
聯合國針對北韓核武及彈道飛彈試射計畫實施的制裁，不只對合資企業構成限制，也限制包含電子產品等奢侈品在內的特定產品進出口，以致近年來多數國家已不與北韓通商貿易、避免誤觸地雷。
不過，俄羅斯3月底在聯合國安全理事會行使否決權，終止了制裁監督小組的續任；這個專家小組負責監督對北韓制裁的執行。
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