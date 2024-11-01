日本執政聯盟差12席過半 石破茂擬跟在野主席會談

日本執政黨自民黨邀請6人在國會共同活動，加上聯合執政的公明黨後，差12席就能取得過半席次。著眼選後政局，自民黨總裁石破茂可能在10日跟日本維新會代表馬場伸幸會談。

日本放送協會（NHK）報導，自民黨在今天舉行的眾議院各會派代表參與的協議會上，提出申請要組成191名黨籍議員加上6名無黨籍議員共197人的會派。

會派意指議會內擁有相同理念議員所組成的政治團體。

這6人包括因「政治與金錢」問題受處分退黨的前自民黨議員世耕弘成，還有選舉時未獲自民黨提名的平澤勝榮、西村康稔及萩生田光一。另外就是在選舉時曾跟自民黨提名人選競爭的無黨籍議員三反園訓及廣瀨建。

自民黨191席加上6人後組成197席的會派，加上公明黨會派的24席，執政聯盟在眾議院勢力達221席，距過半的233席還差12席。

富士新聞網報導，根據自民黨與日本維新會雙方幹部所述，兩黨正協調11月10日舉行自民黨總裁（黨主席）石破茂與日本維新會代表（黨主席）馬場伸幸的主席會談。

受到執政黨在眾議院席次不過半影響，預料這場主席會談將針對如何因應預計11月11日召集的「特別國會」進行商議。日本維新會在眾議院擁有38席。

另一方面，同樣為因應選後政局，日本維新會正以11月5日為主軸，協調跟國民民主黨舉行幹事長及國會對策委員長會談。

眾議院大選應選465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席。首相石破茂選前將執政聯盟能否獲過半數席次視為大選「勝負線」，結果是自民黨在這次大選所獲席次大幅滑落到191席，較選前減少56席，加上公明黨的24席後也不過215席。

反觀選前最大在野黨立憲民主黨席次呈現飛躍式成長，從98席大幅增加到148席，依舊站穩最大在野黨地位；國民民主黨也從選前7席，大幅成長到選後28席；日本維新會席次雖然不增反減，但也僅從44席掉到38席。