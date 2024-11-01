執政黨掌權58年一夕變天 非洲國家波札那總統承認敗選

非洲南部國家波札那的媒體今天引用過半選區計票結果報導，執政的波札那民主黨在本週選舉輸掉國會多數；總統馬西西已經承認敗選，表明會「下台」。

路透社報導，分析家曾指出，這次選舉競爭激烈，但他們原本以為在野勢力分裂將有利於波札那民主黨（Botswana Democratic Party）的選情。

波札那擁有230萬人口，自1966年脫離英國獨立以來，波札那民主黨就一直掌握著政權。

當地媒體Mmegi報導，根據全部61個選區中的36個選區計票結果，在野黨加起來已贏得國會過半席次。

國營電台也報導了相同數據，目前波札那民主黨在這36個選區中，僅拿下1個選區。左傾的在野黨聯盟「民主變革之傘」（Umbrella for Democratic Change）贏得23個選區。

波札那坐擁龐大的鑽石礦藏，加上人口不多，國家因此享有穩定和相對繁榮，人民可獲得免費的醫療保健與教育。

但過去幾年，鑽石市場低迷導致國家財政收入驟減，波札那也一直難以實現經濟多元化。

法新社報導，波札那總統馬西西（Mokgweetsi Masisi）於記者會上說：「我想祝賀在野黨勝選，並承認（我們）敗選。」

依據波札那的選舉制度，首先拿下31席的政黨將被宣告勝出，其候選人會成為總統。

2018年就任總統的馬西西指出，他會「展開所有行政工作，以便順利交接政權」。

63歲的馬西西曾自信能連任，如今他說道，「我們很高興能退居為忠誠的在野黨」。

若「民主變革之傘」確定勝出，其候選人、就讀過美國哈佛大學（Harvard University）的人權律師波柯（Duma Boko）將成為下一任總統。

另外兩個在野黨，波札那國會黨（BotswanaCongress Party）和波札那愛國陣線（Botswana PatrioticFront）合計拿下大約12席。