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亞洲10月製造業景氣停滯 台灣工廠活動維持擴張

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
亞洲製造業活動在10月停滯，台灣工廠活動維持擴張、中國大陸景氣回升，但日韓製造業活動繼續萎縮。路透
亞洲製造業活動在10月停滯，台灣工廠活動維持擴張、中國大陸景氣回升，但日韓製造業活動繼續萎縮。路透

亞洲製造業活動在10月停滯，儘管中國的景氣回升並恢復擴張，但未能大幅拉抬整體亞洲工廠活動，這對準備因應美中貿易緊張情勢可能升溫的各國決策官員來說，是個令人失望的跡象。

國際貨幣基金（IMF）1日也警告，亞洲的經濟面臨的風險提高，原因是面臨貿易碎片化、中國房地產問題以及市場可能進一步動盪的局面。IMF的最新預估顯示，亞洲經濟在2024年預料成長4.6%，2025年成長4.4%，分別較4月的預估上調0.1個百分點，全球寬鬆的貨幣政策將在明年提振民間需求。

根據1日最新公布的採購經理人指數（PMI），日本和南韓的製造業景氣在10月都萎縮。日本製造業PMI為49.2，較9月的49.7下滑，已經連四個月低於景氣榮枯分界50；南韓則持平在48.3，連續第二個月景氣萎縮，產出降幅達到16個月以來最大。這兩國的製造業都反映國內需求疲軟、美國、歐洲和中國市場成長放緩。

台灣工廠景氣維持擴張，10月製造業PMI為50.2，但較9月的50.8下滑，反映有降溫趨勢。越南製造業活動也呈現擴張。

帶來一絲希望的是，中國大陸的製造業活動在10月恢復成長，受惠於北京推出的一系列刺激措施以支持脆弱的經濟。財新／標普全球公布的中國製造業PMI在10月上升至50.3，高於前月的49.3與分析師預期的49.7。這符合大陸官方周四公布的調查結果，顯示中國製造業活動自4月以來首次擴張，代表經濟正在穩定下來。

但IMF亞太部門主管斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）警告說，中國大陸的通縮風險正在上升，須採取更多措施解決房地產問題並刺激消費。他周五接受路透採訪時表示，中國對亞洲的影響巨大，「當中國經濟放緩時，整個亞洲經濟也會放緩」，中國必須「從投資和出口導向的模式轉向以消費為主導的模式」。

調查還顯示，印尼和馬來西亞的製造業景氣在10月萎縮。

PMI 馬來西亞

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