聯合國生物多樣性峰會陷僵 歐盟促各國採取行動

在哥倫比亞舉行的聯合國生物多樣性峰會陷入僵局，歐盟官員今天指出，西班牙致命洪災提醒世人破壞自然所造成危害的後果，敦促峰會代表們「採取行動」。

歐盟執行委員會（European Commission）特使芬克-胡傑（Florika Fink-Hooijer）表示，本週在西班牙東部和南部發生「巨災」，凸顯了生物多樣性受破壞與人為氣候變遷之間的關聯。

芬克-胡傑在聯合國生物多樣性公約（Convention onBiological Diversity，CBD）締約方大會第16次會議（COP 16）主辦地卡利市（Cali）對媒體說：「若我們對生物多樣性採取行動，我們至少可以緩和一些氣候的影響。」

此次高峰會約有2萬3000名代表登記，是這類會議中規模最大的一次。

芬克-胡傑主管歐盟執委會環境事務，她說：「在這次締約方會議上，我們確實有機會採取行動。」

此次高峰會於10月21日至11月1日舉行，目的在於評估大自然保護計畫和挹注資金，並加速計畫進展，以實現2022年商定的23項聯合國目標，在2030年之前「制止和扭轉」物種的滅絕。

此架構設想在2030年之前，每年動用2000億美元來實現這些目標，包括讓地球30%的陸地和海洋受到保護。

儘管本週新出爐的研究顯示，在受評估的動物與植物當中，有超過1/4面臨滅絕風險，但11月1日結束的卡利峰會主要仍卡在籌資問題上；開發中國家要求更多資金。

與會代表也希望在聯合國生物多樣性公約的架構下設立一個全新的基金，讓貧富各國都能在決策中具有代表權。