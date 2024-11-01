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美日韓外長譴責北韓射彈 美日戰機疑藉演習回應

中央社／ 東京1日綜合外電報導

日本、美國、南韓的外交首長昨天強烈譴責北韓發射洲際彈道飛彈（ICBM），而日本自衛隊與美軍的戰鬥機也同天在日本海上空演習。日媒分析，美日有意藉此牽制北韓。

共同社引述北韓中央通信社（KCNA）今天的報導指出，北韓昨天試射的ICBM為新型的「火星-19型」（Hwasong-19）。這是北韓首度發射「火星-19型」。

共同社分析，北韓在美國總統大選前發射宣稱射程涵蓋美國本土全域的ICBM，是希望展現不放棄擴充軍力以及核武的立場。

日本放送協會（NHK）報導，日本外務大臣岩屋毅、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、南韓外交部長趙兌烈為了北韓發射飛彈一事，昨晚召開電話會談並發布聯合聲明。

聲明譴責北韓這次射彈明顯違反數項聯合國安全理事會的決議，並指出「此舉威脅朝鮮半島與區域和平與安全，強烈要求北韓立刻停止一連串的挑釁行為」。

另外，聲明也表示，「（北韓）持續向俄羅斯違法轉移武器與派遣部隊，以最強烈的言詞譴責北韓與俄羅斯深化軍事合作」。

聲明也稱：「日美韓3國為了更有效嚇阻北韓核子與彈道飛彈造成的威脅，將持續強化國防合作。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天也透過發言人發布聲明表達強烈譴責。古特瑞斯呼籲「緩解朝鮮半島的緊張局勢，全面履行安理會相關決議，敦促營造有助於對話的環境和重啟協商」。

共同社報導，日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）宣布，自衛隊與美軍的戰鬥機昨天在日本海上空共同訓練。

防衛省表示，航空自衛隊4架F-35A戰機與4架F-2戰機，以及駐日美軍4架F-16戰機參與這場訓練，並組成編隊進行各種戰術訓練。

報導指出，儘管防衛省說明這場訓練「未針對特定國家」，但似乎有意藉此牽制當天試射ICBM的北韓。

北韓 彈道飛彈 日本

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