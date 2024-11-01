再生能源增加 歐盟2023年溫室氣體減排逾8%

歐盟今天公布指標性的氣候行動進程報告顯示，拜再生能源加速推廣之賜，2023年的溫室氣體排放減少8.3%，若能保持則有望達成2030年至少減排少55%的目標。

歐洲政治新聞網Politico.eu報導，歐盟稱這是幾十年來僅見的年度溫室氣體排放量下降。

這份「2024年氣候行動進程報告」（2024 ClimateAction Progress Report）稱若扣除COVID-19疫情大流行的2020年，從絕對值看，2023年溫室氣體排放量降幅，是幾十年來最大的一年。

這意味歐盟的溫室氣體排放，相較1990年代的程度減少37%。

歐盟執委會發言人麥克菲（Tim McPhie）說：「若這股態勢能保持，我們2030年至少減排55%的目標有望達成。」

能源領域是帶動去年歐盟溫室氣體減排的主力，因為再生能源勁揚壓低化石燃料用量。2023年的初步資料顯示，再生能源佔歐盟發電結構的44.7%，超過化石燃料的32.5%與核電的22.8%。

低碳供暖系統和碳匯（carbon sink）的增加也帶動減排。碳匯可看作儲存二氧化碳的「倉庫」，包含天然的森林、海洋、土壤，以及人工的碳捕集等。

工業排放下降是促成減排的另一因素。報告指2023年歐盟的工業排放下降6%，但工業排放下降的部分原因是源於能耗效率提高。

報告指出，雖然歐盟2023年工業生產較2022年下降2%，但仍高於2019年和2021年。