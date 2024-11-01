日相石破茂11月擬赴南美APEC 有望首度會晤拜登
日媒引述消息人士指出，日相石破茂預計出席11月在南美洲舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議，目前正協調在會議期間與美國總統拜登（Joe Biden）舉行雙邊會談。
「讀賣新聞」報導，石破茂10月1日就任首相後，隔天就曾和拜登通過電話，但還未正式會晤，因此這場日美雙邊會談若成真，將是石破茂執政之後首度與拜登會談。
APEC與20國集團（G20）領袖會議11月中旬將先後在秘魯與巴西登場，石破茂目前有意出席這兩場國際會議。
數名日本政府相關人士表示，石破茂可能在日美領袖會談中，表達徹底推動強化國防能力並與美國等志同道合國家合作的想法，同時與拜登確認深化日美同盟的方針。
另外，石破茂也正在協調與中國國家主席習近平，於APEC會議期間舉行場邊會談。
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