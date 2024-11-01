北韓稱成功發射新型「火星炮-19」洲際彈道飛彈 金正恩滿意到不行

北韓官方媒體朝中社1日報導，北韓10月31日成功發射新型「火星炮-19」洲際彈道飛彈。飛彈飛行近1小時26分鐘，飛行距離1001公里，最高高度為7687公里，準確落入東部海域預定目標，官方形容今次是「最終完成版」的洲際彈道飛彈和新的超強力攻擊手段，顯示戰略遏制力的現代性和可靠性。

北韓領導人金正恩親自到場指導試射，並對試射結果表示極大滿意，稱新型洲際飛彈試射完全取得成功，展現北韓在核彈運載裝備研製方面的霸權地位絕不可逆。他指，近來地區緊張局勢加劇，試射是合理的軍事行動，亦是持續發展北韓戰略攻擊力量的必經之路，絕不會改變核武力強化路線。

根據朝中社發布的照片，北韓使用11軸移動式發射車（TEL）進行發射。從火焰顏色和形態推測，其可能使用了固體燃料。當天，金正恩的女兒金主愛也陪同觀摩。

美國、日本和南韓都強烈譴責北韓發射飛彈。美國國防部長長奧斯丁表示，華府仍在進行初步評估，目前未發現有俄羅斯參與的跡象。俄羅斯克里姆林宮拒絕回應，是否有向北韓提供協助。