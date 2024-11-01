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美媒：台想避用星鏈代價高

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導
SpaceX的星鏈系統在戰場中有舉足輕重威力，也讓馬斯克（圖）成為地緣政治衝突的要角。路透
SpaceX的星鏈系統在戰場中有舉足輕重威力，也讓馬斯克（圖）成為地緣政治衝突的要角。路透

華爾街日報（ＷＳＪ）報導，科技大亨馬斯克的SpaceX經營全球最強大的衛星網路系統Starlink（星鏈），不過這套系統始終未在台灣啟用。台灣官方正積極設法，確保軍民在對岸入侵或封鎖的情況仍能保持通訊暢通。不過，建立一個Starlink之外的替代方案是代價高昂且極具考驗的任務。

SpaceX的Starlink網路擁有六千五百顆低軌道衛星，SpaceX最近在Ｘ平台表示，Starlink目前尚未在台灣落地，主要原因是缺乏相關許可，無法配合衛星網路服務商必須由本地投資人或業者持有多數股權的規定。

數位部則表示，歡迎各類國際衛星系統進入台灣，只要遵守台灣法律都可申請，數位部表示，目前已有四家公司的申請獲得批准，其中三家位於台灣，一家位於美國。

不過，Starlink面臨的潛在障礙不僅法規。華爾街日報引述台灣官員指出，他們對馬斯克在中國大陸商業關係存在疑慮。該報最近也報導，俄羅斯總統普亭曾要求馬斯克不要在台灣啟用Starlink，藉此向習近平示好。

SpaceX對此表示，Starlink未能在台灣啟用是因為缺乏許可，「這和俄羅斯或中國無關」。

Starlink在衝突發生時可以是寶貴的工具。俄烏戰爭帶給台灣的重要教訓是，台灣可能會與外界完全隔絕。因此，台灣正開發替代方案，以確保現在和未來的網路連線。

數位部表示，正在努力建立一套解決方案，涵蓋從衛星技術到微波網路、海底電纜和行動網路。

中華電信去年簽署協議，將在台灣提供來自Eutelsat OneWeb的衛星連線服務。Eutelsat OneWeb是Starlink的競爭對手，也在低地球軌道運作衛星網路。

不過，國防部長顧立雄上周在立法院坦言，依照作戰需求，Oneweb頻寬不夠。Eutelsat發言人也表示，台灣及世界其他地區無疑需要更多的連接能力。

台灣太空中心希望在二○二七年前發射首顆台灣自製的低地軌道通訊衛星。太空中心主任吳宗信表示，台灣至少需要一百廿顆類似Starlink標準的衛星才能滿足需求。其他計劃還包括建立國家發射設施的目標。

民營企業也參與衛星計劃。去年十一月，鴻海和SpaceX合作，將兩顆衛星發射至低地軌道進行電信研究。鴻海董事長劉揚偉已表示，希望和跨國科技公司合作，擴大該公司的衛星業務。

網路 衛星 馬斯克

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