極端氣候惹禍 西班牙洪災已至少95死

西班牙東部的瓦倫西亞地區十月廿九日遭到暴雨襲擊，釀成了該國數十年來最嚴重的水災，並已導致至少九十五人死亡，罹難人數可能續增。科學家相信，由於地球暖化，以及人類對大自然的過度開發，這些極端氣候事件未來只會愈來愈嚴重。

瓦倫西亞小鎮派波塔淪為重災區，市長阿巴拉說，這個人口二萬五千人的小鎮就有卅人死亡，「我們不知道發生什麼，小鎮在十分鐘內被淹沒」。

西班牙國家氣象局表示，暴雨來襲時，瓦倫西亞八小時降雨量比先前廿個月的降雨量還多，這次洪水「非比尋常」。

Business Insider報導，釀成西班牙這場暴雨的主因是所謂的「切斷低壓」天氣現象，當冷空氣通過溫暖海水時，形成的暖空氣將會快速上升形成巨大的積雨雲，這些積雨雲將帶來可能摧毀城市的滂沱大雨。

這些極端氣候事件所導致的經濟損失預料今後只會愈來愈高。據世界經濟論壇估計，自一九七○年代來，全球極端氣候事件經通膨調整後的損失已增長近八倍。尤其又以突發性洪水造成的影響特別嚴重，因為這種事件的發生通常猝不及防。

美國非營利組織環保基金會（ＥＤＦ）表示，突發性洪水之所以會日益頻繁發生，主因是降雨和熱浪的增加。全球的平均地表溫度上升，導致大氣中的水氣和雲量變多。

該組織並表示，建物、道路和人行道等現代建設，也除去了過去可以減緩洪水的自然地貌特徵。旨在保護建築物的雨水系統往往過於老舊，難以應對全球暖化導致的愈來愈多致災氣候事件。