聽新聞
0:00 / 0:00

極端氣候惹禍 西班牙洪災已至少95死

聯合報／ 編譯易起宇盧思綸／綜合報導
西班牙瓦倫西亞地區遭暴雨洪水侵襲，一處道路十月卅一日堆積許多因洪水毀損的汽車。（路透）
西班牙瓦倫西亞地區遭暴雨洪水侵襲，一處道路十月卅一日堆積許多因洪水毀損的汽車。（路透）

西班牙東部的瓦倫西亞地區十月廿九日遭到暴雨襲擊，釀成了該國數十年來最嚴重的水災，並已導致至少九十五人死亡，罹難人數可能續增。科學家相信，由於地球暖化，以及人類對大自然的過度開發，這些極端氣候事件未來只會愈來愈嚴重。

瓦倫西亞小鎮派波塔淪為重災區，市長阿巴拉說，這個人口二萬五千人的小鎮就有卅人死亡，「我們不知道發生什麼，小鎮在十分鐘內被淹沒」。

西班牙國家氣象局表示，暴雨來襲時，瓦倫西亞八小時降雨量比先前廿個月的降雨量還多，這次洪水「非比尋常」。

Business Insider報導，釀成西班牙這場暴雨的主因是所謂的「切斷低壓」天氣現象，當冷空氣通過溫暖海水時，形成的暖空氣將會快速上升形成巨大的積雨雲，這些積雨雲將帶來可能摧毀城市的滂沱大雨。

這些極端氣候事件所導致的經濟損失預料今後只會愈來愈高。據世界經濟論壇估計，自一九七○年代來，全球極端氣候事件經通膨調整後的損失已增長近八倍。尤其又以突發性洪水造成的影響特別嚴重，因為這種事件的發生通常猝不及防。

美國非營利組織環保基金會（ＥＤＦ）表示，突發性洪水之所以會日益頻繁發生，主因是降雨和熱浪的增加。全球的平均地表溫度上升，導致大氣中的水氣和雲量變多。

該組織並表示，建物、道路和人行道等現代建設，也除去了過去可以減緩洪水的自然地貌特徵。旨在保護建築物的雨水系統往往過於老舊，難以應對全球暖化導致的愈來愈多致災氣候事件。

暴雨 洪水 西亞

延伸閱讀

1天降1年雨量 西班牙30年最大洪災至少64死

影╱宛如災難片景象曝！西班牙洪災95死 駕駛遇淹水棄車保命

「像老鼠一樣被圍困」：西班牙暴雨大洪災，已至少95人死亡

西班牙瓦倫西亞洪災釀95死 8小時降下1年雨量

相關新聞

北韓洲際飛彈 飛行時間高度破紀錄

南韓與日本政府表示，北韓十月卅一日上午七時十分左右，從平壤附近朝東部海域以高仰角發射一枚飛彈，飛行高度逾七千公里，飛行時...

西班牙洪災增至158死 救援工作持續中

西班牙發生罕見洪災，死亡人數於今天增加到至少158人，救難人員仍在全力尋找有無生還者。政府也呼籲災區民眾待在家中，並示警...

美媒：台想避用星鏈代價高

華爾街日報（ＷＳＪ）報導，科技大亨馬斯克的SpaceX經營全球最強大的衛星網路系統Starlink（星鏈），不過這套系統...

極端氣候惹禍 西班牙洪災已至少95死

西班牙東部的瓦倫西亞地區十月廿九日遭到暴雨襲擊，釀成了該國數十年來最嚴重的水災，並已導致至少九十五人死亡，罹難人數可能續...

阿根廷總統重申親美路線 因聯合國投票立場撤換外長

阿根廷總統米雷伊30日撤換外交部長蒙迪諾，並任命駐美大使魏森（Gerardo Werthein）接任。此決定源於蒙迪諾在...

台友邦帛琉總統惠恕仁：中國擴大施壓要求改變外交承認

台灣在太平洋的最後外交盟邦之一、帛琉總統惠恕仁表示，帛琉正受到來自中國大陸不斷增加的壓力，要帛琉停止支持台灣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。