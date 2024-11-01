北韓洲際飛彈 飛行時間高度破紀錄

南韓與日本政府表示，北韓十月卅一日上午七時十分左右，從平壤附近朝東部海域以高仰角發射一枚飛彈，飛行高度逾七千公里，飛行時間達八十六分鐘，雙雙創下新紀錄。北韓官媒朝中社隨後證實，在領導人金正恩視察下，發射一枚洲際彈道飛彈。

這枚飛彈落入日本專屬經濟區外側的日本海海域；這是繼去年十二月發射「火星十八」飛彈後，北韓今年首度試射洲際彈道飛彈。

朝中社報導稱，「這次試射打破戰略飛彈能力的紀錄，證實北韓強大戰略威懾力」。報導說，金正恩在發射飛彈現場表示，這次射彈是為展現對抗敵人的意志，並強調絕對不會放棄強化核武能力。

他說，近來有許多蓄意造成區域緊張、威脅北韓安全的敵人，這次發射飛彈是「為了展現我方決心的適當軍事活動」。他也表示，必須持續強化現代戰略攻擊武力及核應對態勢，聲稱近來「敵方策動強化危險的核同盟，以及各式各樣冒進的軍事活動」，都是北韓應強化核武力的佐證。

南韓合同參謀本部分析，這次發射的洲際飛彈可能是採用新型固體燃料，並使用最近公開的十二軸移動式發射台。

韓聯社報導，南韓總統尹錫悅今早接獲報告後，下令「強力因應」北韓射彈行動，政府也緊急召開國家安全會議，譴責北韓再次違反聯合國安理會決議，並決定新增對北韓制裁，包括加強對十五個品項出口監管，包括固體燃料、飛彈艙、燃料管等相關零件，阻止北韓繼續開發使用固體燃料的飛彈。

南韓軍方和駐韓美軍也立即出動F-35等一百一十多架軍機，於西海岸與中部內陸上空進行大規模聯合空中訓練，並公開戰機準確擊中模擬北韓移動式發射台標靶照片。

日本外務大臣岩屋毅在外務省受訪時表示，「已經透過北京的大使館管道，向北韓提出嚴正抗議」。岩屋毅也說將持續與美國與南韓密切合作。

北韓上一次試射彈道飛彈是在九月十八日，這次是今年第十二次。