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俄羅斯將與伊朗簽署條約 強化雙邊防務關係

中央社／ 莫斯科31日綜合外電報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天宣布，莫斯科伊朗計劃在近期內簽署1項條約，以深化兩國防務合作。

路透社報導，俄烏戰事持續延燒，伊朗也和以色列相互發射飛彈和空襲之際，莫斯科和德黑蘭之間的軍事關係引來西方國家的密切關注。

拉夫羅夫今天告訴國營電視台，「俄羅斯和伊朗準備簽署的全面戰略夥伴關係條約，將成為強化雙邊關係的重要因素。」

他指出，預計莫斯科與德黑蘭會在「不久的將來」簽署條約，也希望伊朗總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）可在年底前訪問莫斯科。

自與烏克蘭開戰以來，俄羅斯加深了與伊朗和北韓的關係，這兩國都對美國抱持強烈敵對態度。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和北韓領導人金正恩已於6月簽署類似的防務合作條約，其中還包括共同防禦條款。

美國和北大西洋公約組織（NATO）近日都表示，平壤已派遣約1萬名士兵至俄國受訓，即將投入烏克蘭前線作戰。

美國9月也指控德黑蘭向俄國提供短程彈道飛彈，用於打擊烏國，並針對向伊朗提供武器的船隻和企業祭出制裁。

伊朗 俄羅斯 莫斯科

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