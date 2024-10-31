俄羅斯將與伊朗簽署條約 強化雙邊防務關係
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天宣布，莫斯科和伊朗計劃在近期內簽署1項條約，以深化兩國防務合作。
路透社報導，俄烏戰事持續延燒，伊朗也和以色列相互發射飛彈和空襲之際，莫斯科和德黑蘭之間的軍事關係引來西方國家的密切關注。
拉夫羅夫今天告訴國營電視台，「俄羅斯和伊朗準備簽署的全面戰略夥伴關係條約，將成為強化雙邊關係的重要因素。」
他指出，預計莫斯科與德黑蘭會在「不久的將來」簽署條約，也希望伊朗總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）可在年底前訪問莫斯科。
自與烏克蘭開戰以來，俄羅斯加深了與伊朗和北韓的關係，這兩國都對美國抱持強烈敵對態度。
俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和北韓領導人金正恩已於6月簽署類似的防務合作條約，其中還包括共同防禦條款。
美國和北大西洋公約組織（NATO）近日都表示，平壤已派遣約1萬名士兵至俄國受訓，即將投入烏克蘭前線作戰。
美國9月也指控德黑蘭向俄國提供短程彈道飛彈，用於打擊烏國，並針對向伊朗提供武器的船隻和企業祭出制裁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言