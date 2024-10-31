喬治亞國會大選結果惹議 重新計票執政黨仍勝選

在喬治亞反對陣營聲稱國會大選舞弊、美國和歐洲聯盟（EU）要求展開調查後，喬治亞選務官員今天表示，重新計算部分選票後，確認執政黨仍勝選。

法新社報導，親西方反對派陣營表示，這次國會大選被執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）「竊取」，並且拒絕承認喬治亞之夢勝選，以致國會大選落幕後，喬治亞舉國陷入政治動盪。

與執政黨意見相左的親歐派總統佐拉比契維利（Salome Zurabishvili）已表示選舉結果「不合法」，甚至聲稱俄羅斯「介選」。

喬治亞中央選舉委員會告訴法新社，大約12%開票所、涉及14%選票重新計算後，並未使先前官方宣布的選舉結果產生重大變化。

反對陣營指出，他們不會進入新的「非法」國會，並且要求「重新」選舉。

喬治亞10月26日舉行國會大選，中央選舉委員會27日以超過99%選票完成計票後宣布，執政黨喬治亞之夢囊括54.08%選票，主要在野聯盟得票率則為37.58%。

此一結果可能導致喬治亞與俄羅斯建立更密切的關係，恐怕對喬治亞加入歐盟之路造成新的打擊。親西方的在野陣營譴責這場選舉是「憲法政變」。