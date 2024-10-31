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阿根廷總統重申親美路線 因聯合國投票立場撤換外長

中央社／ 布宜諾斯艾利斯31日專電
阿根廷總統米雷伊。 法新社
阿根廷總統米雷伊。 法新社

阿根廷總統米雷伊30日撤換外交部長蒙迪諾，並任命駐美大使魏森（Gerardo Werthein）接任。此決定源於蒙迪諾在聯合國大會投票反對對古巴的經濟禁運，立場與米雷伊親美、親以色列的外交方針背道而馳。

蒙迪諾（Diana Mondino）在聯合國大會上支持一項由多國推動的決議，反對美國延續數十年的對古巴禁運政策。這一舉動引發米雷伊（Javier Milei）強烈不滿。

國家報（La Nacion）報導，蒙迪諾長期無法參與米雷伊的核心外交活動，從應對中國經濟議題到福克蘭群島問題，她與米雷伊始終意見不合。阿根廷外交事務逐漸轉交給米雷伊胞妹兼總統府秘書長卡琳娜．米雷伊（Karina Milei）負責。

10天前，米雷伊曾致信外交部，肯定蒙迪諾團隊的努力，並呼籲與政府立場保持一致。然而，在內閣會議中，米雷伊以玩笑口吻詢問蒙迪諾：「我們不是在吵架嗎？」顯示雙方關係緊張，且蒙迪諾在米雷伊陣營已遭邊緣化。

阿根廷全面新聞電視台（TN）報導，米雷伊政府近期加速外交部內部改革，包括刪減海外駐館經費及修改外交官薪資制度，意圖重塑外交部，使其更符合米雷伊的政策方針。

外交部 米雷伊 阿根廷

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