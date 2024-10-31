台友邦帛琉總統惠恕仁：中國擴大施壓要求改變外交承認

台灣在太平洋的最後外交盟邦之一、帛琉總統惠恕仁表示，帛琉正受到來自中國大陸不斷增加的壓力，要帛琉停止支持台灣。

彭博新聞31日報導，帛琉定於11月5日舉行全國選舉，跟美國總統大選投票日是同一天。惠恕仁受訪時表示，太平洋國家決心維護主權和領土完整，卻也警告地緣政治影響力鬥爭正在加劇，並將考驗各國。

對於帛琉總統和議會選舉結果是否會決定台帛未來關係，惠恕仁表示，中國大陸「一直在大力推動」。

惠恕仁說，「很明顯，他們有一個計畫，這個計畫就是台灣」。他表示，就承認台灣來說，「他們試圖說服所有人，帛琉正在做的事情，跟其他人一樣，都是非法」。

太平洋國家諾魯2024年初宣布外交承認從台北轉為北京之後，全球只有12個國家與台灣維持外交關係。這就是各國外交部和分析師為何密切關注帛琉等小國選舉的原因之一；帛琉人口約2萬，位於美國的夏威夷州和美國外交夥伴菲律賓之間。

惠恕仁一直支持拜登政府鞏固美國與太平洋地區外交關係行動，甚至在自己的競選連任活動使用拜登的「重建美好」口號。他也一直熱衷於跟華府加強安全關係，甚至考慮讓美國飛彈基地部署到帛琉。

儘管惠恕仁經常批評中國大陸在太平洋的行動，卻沒有提供北京對他的政府施壓，要切斷對台外交關係的具體事例。競選連任的惠恕仁面臨激烈選戰，他的對手、前總統雷蒙傑索曾質疑帛琉是否需要進一步加強對美軍事聯繫。不過，雷蒙傑索在任期間堅定支持台帛關係。

惠恕仁還在訪問中指責大陸船隻不斷侵犯帛琉專屬經濟海域，並強調海底採礦探勘是他與北京意見不同的一點。雖然世界各主要國家政府和一些太平洋鄰國，都認為海底是勘探重要礦物以支持綠色轉型的重要地點，但惠恕仁卻直率反對。

大陸外交部沒有回覆就惠恕仁發言置評的請求。