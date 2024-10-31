南韓再祭對北韓制裁 與美聯合空中訓練回應挑釁

北韓時隔約10個月發射洲際彈道飛彈（ICBM），昭示對南韓的敵對態度；南韓政府今天也不甘示弱，迅速發布對北韓出口管制的新制裁措施，軍方也與美方舉行聯合空中訓練，模擬射擊北韓發射台。

美國大選在即，北韓今早發射一枚洲際彈道飛彈，並發表領導人金正恩誓言持續強化核武的談話，挑釁意味濃厚。這也是北韓繼去年12月18日以來首次發射ICBM。

南韓政府接獲軍方報告後隨即召開緊急國家安全會議（NSC），會中決定對北韓實施新一波制裁措施，據南韓外交部發布資料，這次制裁將加強對15個品項出口監管，阻止北韓繼續開發使用固體燃料的飛彈，包括固體燃料、飛彈艙、燃料管等相關零件。

南韓外交部表示，除現行的「核、飛彈監視對象品項」、核子供應國組織（NSG）、飛彈技術管制協定（MTCR）等相關管制項目，這次新制裁對象將進一步補強對北韓的出口管制措施。南韓政府也將向友邦提供這項清單，呼籲國際社會注意管制這類物品出口北韓的重要性。

除制裁措施，南韓軍方也採取實際訓練回應北韓軍事挑釁，今天派出F-35A、F-15K、KF-16，搭配美軍F-35B、F-16戰鬥機等110多架軍機，於西海岸與中部內陸上空進行大規模聯合空中訓練，並公開戰機準確擊中模擬北韓移動式發射台（TEL）標靶的照片。

南韓合同參謀本部表示，這次大規模聯合空中訓練是為展現南韓與美國面對北韓核、飛彈威脅時，具壓倒性的聯合防衛能力，指出美韓空軍不只能準確擊中TEL，也能躲過敵方雷達，隱密而快速地準確打擊敵方司令部，具有全世界最高水準的應敵能力。